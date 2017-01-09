09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da taksiciyi dövüp aracını yaktılar

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli taksiyi durdurup taksi şoförünü darp etti. Şüpheliler bununla da yetinmeyerek taksiyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştılar

09 Ocak 2017 Pazartesi, 05:36:49 Güncelleme: 05:42:15 İHA

Adana'da çağırdıkları taksiciyi ıssız bir yerde durduran şüpheliler, taksiciyi araçtan indirip dövdü sonra aracını yakarak olay yerinden kaçtılar.

Olay, saat 3:30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Balcalı TOKİ konutlarının orada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 01 T 0299 plakalı taksi sürücüsünü telefonla arayan iki şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi civarına çağırdı. Cadde üzerinde taksiye binen iki şüpheli, taksiyi Balcalı TOKİ konutlarının yönünde ıssızı bir yerde durdurdu. Taksiciyi aşağı indiren şüpheliler, üzerindeki kıyafetleri soyarak taksiciyi darp ettiler. Daha sonra taksiyi ateşe verip olay yerinden kendilerini bekleyen başka bir araçla ayrıldılar. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen taksi kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, eşkalini belirlediği iki kişiyi bulmak için geniş çaplı yakalama çalışmaları başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Evde yalnız bırakılan minik Ender'in feci ölümü
GÜNDEM

Evde yalnız bırakılan minik Ender'in feci ölümü
Adana'da özel bir hastanede cenazeler karıştırıldı
GÜNDEM

Bu cenazede bir yanlışlık var!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kaza yaptı
GÜNDEM

Belediye Başkanı Sözlü'den korkutan kaza
Adana'da yakalanan kadın terörist tutuklandı
GÜNDEM

Adana'da yakalanan kadın terörist tutuklandı
Mahsur kalan madencilere askeri helikopterle gıda yardımı
GÜNDEM

Mahsur kalan madencilere askeri helikopterle yardım
Adana'da karısıyla tartışan bir kişi evini ateşe vermek istedi
GÜNDEM

Öfkeli koca dehşet saçtı
Adana'da taksiciyi dövüp aracını yaktılar
GÜNDEM

TAKSİCİYİ ÖNCE DÖVDÜLER SONRA ARACINI YAKTILAR
Anayasa değişikliği teklifi Meclis’ten geçerse referandum geçmezse erken seçim kapıda
GÜNDEM

MECLİS'TEN GEÇERSE REFERANDUM GEÇMEZSE ERKEN SEÇİM!
Sözde DEAŞ emiri Muhammed Ali İsmail ev ev aranıyor
GÜNDEM

SÖZDE DEAŞ EMİRİ EV EV ARANIYOR
İDO'dan sefer iptali
GÜNDEM

DİKKAT! İDO'DAN O SEFERİ İPTAL ETTİ...
Şubat ve ağustosta 15’er bin öğretmen atanacak
GÜNDEM

ŞUBAT VE AĞUSTOS'TA 15'ER BİN ÖĞRETMEN ATANACAK!
Mehmet Uçum: Halk isterse Cumhurbaşkanı’na Meclis seçiminden 2 hafta sonra karar verebilir
GÜNDEM

"HALK İSTERSE CUMHURBAŞKANI'NA MECLİS SEÇİMİNDEN 2 HAFTA SONRA KARAR VEREBİLİR"