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Antalya'da otel servisi kaza yaptı

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Veysel Mir ile servisteki 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:46:30 Güncelleme: 10:39:55 DHA

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde servis midibüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Antalya- Kemer karayolu Beldibi 3 Kavşağı'ndaki kaza, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kemer'de bir otelde çalışan personeli taşıyan 46 yaşındaki Paşa Asal'ın kullandığı midibüs, Beldibi 3 Kavşağı'na geldiğinde, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen Veysel Mir'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan midibüs devrildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Veysel Mir ile servisteki 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yaralılar ilk müdahaleden sonra Kemer ve Antalya'da çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yararlılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

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