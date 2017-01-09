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Ankara'ya göç eden Tilkici ailesinin dramı!

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:19:44 AA

Osman ve Songül Tilkici çifti, çocuklarıyla zorlu yaşam koşullarında hayat mücadelesi veriyor

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    3 ay önce Gaziantep'den Ankara'ya göç eden Tilkici ailesi, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşadıkları gecekonduda hayata tutumaya çalışıyor.

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    Geçimini naylon, plastik ve kağıt toplayarak sağlayan aile, kışın çevreden buldukları odunları veya topladıkları naylonları yakarak ısınmaya çalışıyorlar. 

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    Ankara'nın zorlu kış şartlarına altı çocukları ile direnen Osman ve Songül çifti istemelerine rağmen maddi yetirsizliklerden ötürü çocuklarını okutamadıklarını, onlarında kendileri ile birlikte plastik topladıklarını dile getirdi.

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