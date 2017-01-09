Ankara'ya göç eden Tilkici ailesinin dramı!

3 ay önce Gaziantep'den Ankara'ya göç eden Tilkici ailesi, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşadıkları gecekonduda hayata tutumaya çalışıyor.
Geçimini naylon, plastik ve kağıt toplayarak sağlayan aile, kışın çevreden buldukları odunları veya topladıkları naylonları yakarak ısınmaya çalışıyorlar.
Ankara'nın zorlu kış şartlarına altı çocukları ile direnen Osman ve Songül çifti istemelerine rağmen maddi yetirsizliklerden ötürü çocuklarını okutamadıklarını, onlarında kendileri ile birlikte plastik topladıklarını dile getirdi.