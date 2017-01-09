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Meclis çevresinde 'anayasa değişikliği' önlemleri

Meclis'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı, toplanan gruplar bulundukları yerlerden uzaklaştırıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:47:59 Güncelleme: 12:52:16 DHA

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifi nedeniyle Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Meclis'e çıkan yollar, trafiğe kapatılırken, anayasa değişikliğini protesto etmek için TBMM yakınına gelen gruplara polis ekipleri, izin vermedi.

Çevik kuvvet ekipleri, toplanan grupları bulundukları yerlerden uzaklaştırırken, daha önce yapılacağı duyurulan eylemlere polisin izin vermeyeceği öğrenildi. Öte yandan başta CHP Ankara İl Başkanlığı olmak üzere çok sayıda STK, bugün için Meclis Dikmen Kapısı önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Milletin meclisi ama halka kapali... Dogru yoldasin Reis, devam et...
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