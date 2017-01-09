Şanlıurfa'daki TIR kazasında kopan kolu bulmak için zamanla yarıştılar
09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:28:46 | Güncelleme: 13:38:28
DHA
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Şanlıurfa'da, park halindeki mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan çöp toplama kamyonunda temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi'nin kolu koptu.
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Ekipler, kopan kolu bulmak için seferber oldu. Yarım saat süren arama sonunda temizlik işçisinin kopan kolu mısırların arasında bulundu.
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Kaza öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Haliliye Belediyesi'ne ait Mehmet Sever yönetimindeki 34 NC 0994 plakalı çöp toplama kamyonu, park halindeki 63 K 7410 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Sever ile temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine giden itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışan Süleyman Çiftçi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı işçinin, sol kolunun koptuğu fark edilince ekipler çalışma başlattı.
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Yaralı işçi ambulansla hastaneye gönderilirken, ekipler ise kaza sırasında yola savrulan mısırların arasında kopan kolu bulmak için yoğun çaba gösterdi.
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Yaklaşık yarım saat süren arama sonunda kopan kol, mısırların arasında bulundu ve özel koruyucu kaba konularak, dikilmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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Acil serviste tedavisi süren Süleyman Çiftçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Aynı hastaneye kaldırılan Mehmet Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.