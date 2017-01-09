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Şanlıurfa'daki TIR kazasında kopan kolu bulmak için zamanla yarıştılar

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:28:46 DHA

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    Şanlıurfa'da, park halindeki mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan çöp toplama kamyonunda temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi'nin kolu koptu. 

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    Ekipler, kopan kolu bulmak için seferber oldu. Yarım saat süren arama sonunda temizlik işçisinin kopan kolu mısırların arasında bulundu.

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    Kaza öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Haliliye Belediyesi'ne ait Mehmet Sever yönetimindeki 34 NC 0994 plakalı çöp toplama kamyonu, park halindeki 63 K 7410 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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