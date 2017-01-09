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Celal Kılıçdaroğlu, ak parti
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Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunmak üzere genel merkeze geldi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:36:05 Güncelleme: 15:11:54 AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üyelik başvurusunda bulunmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

AK Parti Genel Merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunmak üzere Ankara'ya geldiğini söyledi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP dahil tüm siyasi partilere "İçinizdeki FETÖ'cüleri temizleyin" çağrısında bulundu.

Bir soru üzerine Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmeyeceğini bildirdi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Karaaslan'a aktardığı paraların belgelerinin elinde olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, deliller karartılmadan Didim Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

"15 TEMMUZ GERÇEKTEN BİR DARBEDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz 'kontrollü darbe girişimi'nden sonra, 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı." açıklamasını da değerlendiren Celal Kılıçdaroğlu, "Gerçekten bir darbe olmuştur. Halkımız, vatandaşımız sokağa çıkmıştır. Darbedir bu." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ konusunda uyardığına dikkati çeken Celal Kılıçdaroğlu, "Bana 'Sen bu işe karışma' dedi. Fakat danışmanı FETÖ'cü çıktı, içeri aldılar. Bana da orada hak verdi." ifadesini kullandı.

"DELİLLERİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞIAN VERECEĞİM"

CHP içinde de FETÖ yapılanması olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu konuya ilişkin elindeki delilleri İçişleri Bakanlığına teslim edeceğini açıkladı. Deliller nedeniyle tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda sonuna kadar gideceğini bildirdi.

Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini tebrik etmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

CHP'nin PKK'ya yardım ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, "MHP'yi görüyoruz devletimizin yanında, CHP almış başını gidiyor, nereye gittiği de belli değil." diye konuştu.

Kendisinin deli olduğunu iddia edenlere yönelik ise Celal Kılıçdaroğlu, "Bana deli diyenleri veterinere götüreyim" ifadesini kullandı.

Üyelik başvurusunun AK Parti Genel Merkezi'nden alınmaması nedeniyle Kılıçdaroğlu, parti yetkililerince ikamet ettiği ilçenin AK Parti teşkilatına yönlendirildi.

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