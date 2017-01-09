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Buzda kayıp düşen kadın kamyonetin altında kaldı

Eskişehir'de yolda yürürken buzda kayıp düşen kadın arkadan gelen kamyonetin altında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:31:33 Güncelleme: 15:33:18

Olay geçen cumartesi sabahı Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir marketin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda bir kadın karla kaplı yolda yürürken aniden buzda kayıp yere düştü. Arkadan gelen kamyonet düşen kadını altına alıp birkaç metre sürükledi. Olayı görüp kamyonet altındaki kadının yardımına koşanlardan bazıları da kayıp düştü. Vatandaşların kamyoneti geri ittirip altındaki kadını çekerek çıkarttı. Kamyonet altından çıkan kadın ayağa kalkıp bir süre üzerindeki karları temizlerken kamyonet şoförü de araçtan indi. Şoför de iner inmez buzda kayıp düştü. Araç şoförü daha sora kamyonete aldığıı kadını hastaneye götürmek için olay yerinden ayrıldı.

AYNI YERDE BAŞKA KAZALAR DA OLMUŞ

Görgü tanıkları 3 çocuk annesi olduğu belirtilen 40 yaşlarındaki kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirtti. Kaza anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamerasının bulunduğu marketin sahibi Murat Hasel, "O gün park halindeki kendi otomobilime bir minibüs çarptı. Ayrıca park halinde duran bir TIR'a da yine kayan bir araç çarptı. Belediye yetkililerinin buraya önlem almalarını istiyoruz" dedi.


 

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