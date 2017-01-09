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Atatürk Havalimanı'na 25 uçak iniş yapamadı

Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan 25 uçak başka havalimanlarına gönderildi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:14:45 Güncelleme: 18:16:12 DHA

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı Atatürk Havalimanı'na inemeyen Türk Hava Yolları'nın (THY) 25 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kar yağışı nedeniyle yüzlerce seferini iptal eden Türk Hava Yolları, bazı uçuşlarını da gecikmeli olarak gerçekleştiriyor. Kar yağışının etkisini arttırdığı öğle saatlerinden itibaren pist ve apronların karla kapanmasından dolayı Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. Görüş mesafesinin azalmasından dolayı son olarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan Türk Hava Yolları'nın Atlanta-İstanbul uçağı Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

Bugün Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan Türk Hava Yolları'nın 10 uçağı Antalya Havalimanı'na, 6 uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, 2 uçağı Gaziantep Havalimanı'na, 2 uçağı Milas Bodrum Havalimanı'na, 1 uçağı Trabzon Havalimanı'na, 1 uçağı Adana Havalimanı'na, 1 uçağı Muğla Dalaman Havalimanı'na, 1 uçağı Esenboğa Havalimanı'na ve 1 uçağı da Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yapmak zorundu kaldı.

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