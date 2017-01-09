09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

İntihara kalkışan vatandaşı böyle kurtardı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:24:49 DHA

Zonguldak'ta denize atlayarak intihar etmek isteyen bir vatandaş, çevredeki duyarlı insanların müdahalesiyle kurtarıldı

  • 1
    1 | 8

    Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde denize atlayarak intihara kalkışan 57 yaşındaki İbrahim Ö.'yü, peşinden suya giren bir kişi kurtardı.

  • 2
    2 | 8

    İbrahim Ö., saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde Bozhane mevkisinde denize atlayarak intihara kalkıştı. 

  • 3
    3 | 8

    Bunu gören çevredeki bir kişi de üzerindeki kıyafetleri çıkararak denize atladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300