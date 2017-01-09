GÜNDEM
İntihara kalkışan vatandaşı böyle kurtardı
09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:24:49 | Güncelleme: 18:26:21
DHA
Zonguldak'ta denize atlayarak intihar etmek isteyen bir vatandaş, çevredeki duyarlı insanların müdahalesiyle kurtarıldı
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Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde denize atlayarak intihara kalkışan 57 yaşındaki İbrahim Ö.'yü, peşinden suya giren bir kişi kurtardı.
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İbrahim Ö., saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde Bozhane mevkisinde denize atlayarak intihara kalkıştı.
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Bunu gören çevredeki bir kişi de üzerindeki kıyafetleri çıkararak denize atladı.
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Vatandaş tarafından kıyıya getirilen İbrahim Ö., daha sonra gelerek suya giren polis memurunun da yardımıyla denizden çıkarıldı.
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İbrahim Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Sağlık durumu iyi olan İbrahim Ö.'nün, 3 gündür kayıp olduğu ve ailesinin kayıp başvurusu yaptığı belirtilirken, psikolojik sorunları olduğu da ileri sürüldü.
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İntihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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