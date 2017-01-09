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Kocaeli Emniyetine saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı yapmayı planlayan PKK'lı 3 kişi yakalandı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 20:57:22 Güncelleme: 21:02:05 İHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 terör şüphelisi, bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden L.A, F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

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