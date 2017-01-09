Yedi metre yükseklikten betona çakıldı

Atatürk Havalimanı'nda 2 katlı merdivenden aşağı düşen Polonyalı bir yolcu ağır şekilde yaralandı.
İstanbul'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen Polonya uyruklu 33 yaşındaki Michal Wochniak, Dış Hatlar Terminalindeki transit yolcu bölümündeki bir merdivenin cam korkuluklarına yaslandığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü.
7 metre yükseklikten boşluğa düşen yolcu, birinci katta bulunan merdivenin cam korkuluklarına da çarptıktan sonra, beton zemine düştü.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yolcu havalimanında bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bindirildiği ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından havalimanındaki polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Tedavi altına alınan yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.