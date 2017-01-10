10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Polis Aydın cami
GÜNDEM

Polis bu defa karakola değil, camiye götürdü

Aydın'da namaza giderken zorlanan yaşlı bir şahsı gören polis yaşlı adamı camiye götürdü

10 Ocak 2017 Salı, 08:27:19 Güncelleme: 08:29:20 İHA

Aydın'da polisin hizmetleri vatandaşın takdirini toplamaya başladı. İhbar kültürünün en yaygın olduğu şehirlerden biri olan Aydın'da mobese kameralarının da yardımı ile polis zora düşen herkese yetişiyor. Efeler ilçesinde namaza giderken zorlanan yaşlı bir şahsı gören polis, 81 yaşındaki Hüseyin Aksal'ı camiye kadar ekip otosu ile taşıdı. Polisler yaşlı şahsı araçtan alıp namaz kılacağı yere kadar taşıdıktan sonra devriye görevine devam etti.  

Aşırı soğuklar, yağışlı gün ve gecelerde denetimleri daha da sıklaştıran polis ekipleri ihbara ve yardım çağrısına bile gerek duymadan zor duruma düşen herkesin yardımına koşuyor. Özellikle son bir haftadır aşırı soğuk ve yağışlardan dolayı 24 saat esasına göre şehrin her noktasına kameralar vasıtası ile denetleyen Aydın polisi zor durumda gördüğü çocuk, yaşlı, kadın ve engellilere adeta Hızır gibi yetişiyor.

Aydın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde önceki gece erkenden kalkıp sabah namazına camiye gitmek için evden çıkan yaşlı bir şahıs havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle camiye ekip otosu ile taşındı. Elindeki asa ile zor yürüyen vatandaşı gece sokakta gören polis, yürümekte zorlanan yaşlı şahsın gecenin bu saatinde sokakta ne yaptığını sordu. Camiye gitmek için evden çıktığı anlaşılan ve yürümekte güçlük çeken yaşlı şahsı polis ekipleri camiye kadar taşıdı. Caminin iç kapısına kadar polisler tarafından taşınan 81 yaşındaki Hüseyin Aksal bol bop polislere dua etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk Hava Yolları iç hat seferlerine başladı
GÜNDEM

THY'nin iç hat seferleri başladı
Reina katliamcısına tekme atan T.B.: Bombanın pimini çekince tekmeledim
GÜNDEM

Reina katliamcısını tekmeyle savurdu, dehşet anlatını ...
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri...
185 yıllık tarihi binalar küle döndü
GÜNDEM

185 yıllık tarihi bina küle oldu
Anayasa görüşmeleri taktik savaşlarıyla başladı
GÜNDEM

TBMM'de 15 günlük tarihi süreç başladı
Eski eşinden işadamı Sabri Özel’e milyonluk icra takibi
GÜNDEM

Eski eşten işadamına milyonluk icra takibi
Karaman'da ev yangını: 3 ölü
GÜNDEM

KARAMAN'DA FACİA!
El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı
GÜNDEM

KAHRAMAN MEHMETÇİKLER ANLATTI: EL BAB GERÇEKLERİ!

Muğla'da eğitme kar engeli
GÜNDEM

MUĞLA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ
Reina katliamcısına tekme atan T.B.: Bombanın pimini çekince tekmeledim
GÜNDEM

REİNA KATLİAMCISINI TEKMEYLE SAVURDU, DEHŞETİ BÖYLE ANLATTI!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (10 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 10 OCAK GÜNLÜĞÜ
367 DEAŞ hedefi vuruldu, 19 terörist
GÜNDEM

367 HEDEF VURULDU, 19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!