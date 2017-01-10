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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
GÜNDEM

Maltepe Belediye Başkanı karda kalan araçları itti

Maltepe'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların yardımına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç koştu

10 Ocak 2017 Salı, 09:38:29 Güncelleme: 09:42:10 İHA

İstanbul'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı Maltepe'de de hayatı olumsuz etkiledi. Büyükbakkalköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların yardımına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç koştu. Başkan Kılıç, makam aracıyla sokakları gezerek çalışmaları yakından takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan bölgede çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Kılıç, vatandaşların zorluk çektiği bölgelere giderek beraberindekilerle ve vatandaşlarla mahsur kalan araçları itip bulunduğu yerden kurtardı. Bu davranışından dolayı vatandaşlar, Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Çevrede ki esnafları ziyaret edip vatandaşların dertlerini dinleyen Kılıç, bir süre daha çalışmaların olduğu yerde incelemelerde bulunarak bölgeden ayrıldı.

 

 

 

 

 

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