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diyarbakır, güvenlik
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Diyarbakır'a yeni güvenlik kameraları kuruldu

Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir İlçeleri'nin birçok noktasına yeni mobese kameraları kuruldu. Caddelerdeki kameralar sokak aralarını görebilecek şekilde yerleştirildi

10 Ocak 2017 Salı, 10:26:44 Güncelleme: 10:28:00

Terör olayların önüne geçmek için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentin birçok yerine yeni güvenlik kameraları kuruldu. Kameralar sokakların da içini görecek şekilde yerleştirildi.

Diyarbakır Merkez Sur İlçesi'nde yaşanan terör olayları, bombalı araçlı saldırılardan sonra kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Sur'da yaşanan terör olaylarından dolayı Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin girişlerine polis noktaları kurulurken, kentin farklı noktalarına 3 katlı güvenlik kuleleri yerleştirilmişti. Sur'da ise bombaya dayanıklı polis kulübeleri konulmuştu.

7/24 KONTROL
Diyarbakır'da terör olaylarının önüne geçebilmek için bir dizi yeni önlemler alındı. Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir İlçeleri'nin birçok noktasına yeni mobese kameraları kuruldu. Caddelerdeki kameralar sokak aralarını görebilecek şekilde yerleştirildi.

GAZİ CADDESİ'NDE 6, MELİKAHMET'TE 3
Terör olaylarından dolayı günlerce sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Merkez Sur İlçesi Gazi Caddesi'nde daha önce 3 mobese kamerası bulunurken, bu sayı 6'ya çıkarıldı. Melikahmet Caddesi'nde mobese kamerası sayısı 3'e çıkarıldı. Kameralara zarar verilmemesi için direklerin etrafı dikenli tellerle çevrildi. Ayrıca ana caddelere mobese kameraları dışında araç sayım sistemli kameralar konuldu.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR

 

 

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