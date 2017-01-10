FETÖ'den devralınan yurt dışındaki okullarda "müfredat" değişiyor

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zorlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı 50 ülkedeki okullarda devir-teslim işlemlerini tamamlayarak, yeni müfredat ile eğitim öğretime başlamak istediklerini söyledi.

Zorlu, yurt dışındaki FETÖ okullarının vakfa devrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışında prestijli marka Türk okullarının açılması konusunda çalışmaların hız kazandığını aktaran Cem Zorlu, bu okulların hızlı şekilde, ülkelere göre gereken şekilde hukuki tüzel kişilik kazanması yönünde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

"MÜFREDAT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Zorlu, yabancı ülkelerdeki Maarif Vakfına devredilen okullarda önemli değişiklikler yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Maarif Vakfı olarak görüştüğümüz ve görüşmeyi planladığımız 50 civarındaki ülkede devir-teslim işlemlerini tamamlayarak, kendi müfredatımız ile eğitim öğretime başlamak istiyoruz. Müfredat ile ilgili önemli değişiklikler olacak. Bu değişiklikleri mutabakat içerisinde, velilerin taleplerini göz önünde bulundurarak ve bilimsel bir temel üzerinde gerçekleştireceğiz. Öğrencinin gerekli bilgi, beceri ve teknik donanıma sahip olması yanında, kendini ve çevresini keşfedecek, çevresi ile barışık, toplumunun değerleriyle çatışmayan, sorgulayan ve üreten bir birey olması amaçlanacaktır."

OKULLARDA TÜRKÇE EĞİTİMİ VERİLECEK

Öğrencinin bu okullardan mezun olduğunda 2 yabancı dili okuyup yazacak ve konuşacak durumda olmasını amaçladıklarını anlatan Cem Zorlu, ilgili ülkelerle yaptıkları mutabakat çerçevesinde ülke yöneticilerinin ve velilerin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Zorlu, FETÖ okullarının eğitim dilinin Afrika'da Fransızca, diğer bölgelerde ise İngilizce olduğuna dikkati çekerek, "Eğitim dili konusunda öncekilerden farklı olarak tüm okullarımızda ciddi bir Türkçe eğitimi vereceğiz. Türkçe hazırlık sınıfları oluşturacağız." dedi.

ÜLKELER OKUL DEVRİNE SICAK BAKIYOR

Görüştükleri pek çok ülke yöneticisinin okulların devrine sıcak baktığına işaret eden Cem Zorlu, şöyle konuştu:

"Kendi çalışmalarımızı tamamlarsak buralarda önemli bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin geldiği nokta, mazlum toplumlara ve onların yöneticilerine ümit vermekte ve bu durum, büyük bir ülkenin bağrından çıkmış bir kurum olarak vakfımızın çalışmalarına olumlu yönde katkı sağlamaktadır."

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu, FETÖ'ye ait okulların devredilmesine ilişkin birçok ülke ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Gine'de okulları devraldık. Çad, Somali, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya ve Nijer'de hükümetlerle mutabakat zaptı imzaladık. Pakistan, Afganistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Tayland, Kamboçya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Irak, Moldova, Uganda, Avustralya, Endonezya, Azerbaycan ile görüşmeler devam ediyor. Bunların da olumlu geçeceğine inanıyoruz." diye konuştu.