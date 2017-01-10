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2017 Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?

Öğrenciler kar yağışının etkili olmasıyla birlikte "Şubat tatili ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 15 gün yarıyıl tatili ne zaman?

10 Ocak 2017 Salı, 12:07:01 Güncelleme: 12:36:17

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, öğrenciler karın tadını doyasıya çıkarıyor. İlk dönem sınavlarının azalması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte öğrenciler yarıyıl tatilinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Peki 15 gün yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

15 GÜN YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için sona geliniyor. Öğrenciler ve öğretmenler için 23 Ocak 2017 tarihinde son kez ders zili çalacak ve 15 günlük yarıyıl tatili başlayacak. 23 Ocak Pazartesi günü başlayan sömestr tatili, 3 Şubat tarihinde son bulacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

TATİLDE NASIL DERS ÇALIŞILMALI?

Her öğrenci kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi  belirlemelidir. Günün, haftanın ve yarıyıl  tatilinin  sonunda ulaşılması  düşünülen yeni hedefler belirlenmelidir. Bu  hedefler öğrencinin çalışma isteğini kamçılayacak nitelikte olmalıdır.

Bu dönem içinde uygulanabilecek 4 temel strateji vardır. Her öğrenci kendi durumunu gözden geçirip, kendine göre bu uygulamalardan birini yapmalıdır.

Konu tekrarı yapmak; İnsan öğrendiklerinin %75’ini bir hafta içerisinde, %66'ını bir gün içerisinde, %54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi  yolu  yapılan tekrarlardır. Özellikle  geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık vermelidir.

Eksik kalan konuları tamamlamak; Konu eksiği fazla olan, konuları yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, bu tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü ikinci dönem, hem zamanın daha kısa olması hemde  bahar mevsiminin gelmesi ve sıcakların başlamasıyla birlikte ev dışının daha cazip olması nedeniyle öğrenci için güçlük oluşturabilecektir.

Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

Kitap Okumak: Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek için de çok iyi fırsattır. Bireyin kendini geliştirmesini sağlayacak en önemli etkinlik kitap okumaktır.

Öğrenciler tatil boyunca bol bol kitap okuyacak vakte sahip olurlar. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarıları yakalaması çok zordur. Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.

Kitap okumak  anlama  kabiliyetinizi, hayal gücünüzü, kültürel bilginizi, fikir yürütme becerilerinizi geliştirir. Aynı zamanda kitap okumak okuldaki başarınızada olumlu etki edecektir. Bunlardan yoksun kalmak kim ister ki?

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