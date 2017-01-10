İzmir'de yarın okullar tatil mi? (11 Ocak Çarşamba)

İzmir'de yarın okullar tatil mi? İzmir'deki öğrenciler gün boyunca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı açıklamayı bekliyordu. Peki İzmir'de yarın okullar tatil mi? İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulların tatil olup olmadığına dair açıklama yaptı...

İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (11 OCAK ÇARŞAMBA)

Kar yağışının etkili bir şekilde görüldüğü İzmir'de, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1 gün süreli olarak 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilerek okullar tatil edildi.

İzmir'de, don ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.

Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.

AKOM'dan alınan bilgilere göre, kar yağışının akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor.

ÇEŞME'DE YAĞAN KAR ÜRETİCİYE ZARAR VERDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde alışık olmayan bir şekilde yağan yoğun kar yağışı, üreticiye de zarar verdi.

Tükiye'nin en önemli tatil kentlerinden Çeşme de, kar yağışı etkili oldu. Ildır, Germiyan ve Ovacık bölgesindeki kar enginar ve sebze tarlalarını beyaza bürürken, narenciye bahçeleri ve zeytin ağaçları da karla kaplandı. Kar gece saatlerinde soğuğunda etkisiyle buza döndü ve ürünlere zarar verdi.



"Enginar kelleleri tamamen zarar gördü"

Ildır'da, 35 dönüm arazisinde enginar üreticiliği yapan Ersin Güvercin, uzun yıllardır enginar üreticiliği yaptığını belirterek, "Enginarımız oldukça güzel gelişiyordu. Enginarımız yeni tane vermeye başlamıştı. Bölgemizin hiç alışık olmadığı kar birden yağınca 35 dönüm enginarımın üzerini kar örtüsü kapladı. Gece de soğuk nedeniyle karın buza çevrilmesiyle enginar dondu. Enginar kelleleri tamamen zarar gördü. Zararımız çok büyük. Enginarın kendisini toparlaması uzun zaman alacak. Bir, bir buçuk aylık gecikmeyle ürün alabileceğiz. Enginarın para kazandırdığı dönem şubat, mart ayları. Sonraki aylarda enginar bollaşıyor ve fiyatı da düşüyor. Buzlanmanın verdiği zarar nedeniyle kararan enginarları kesmek zorundayız. Yeniden fışkırması zaman alacak" diye konuştu.

Öte yandan Çeşme bölgesindeki 'Çeşme Limonu' olarak ünlenen limon ağaçları ve narenciye ağaçlarındaki ürünler de, kar yağışı ve ardından buzlanma nedeniyle zarara uğradı. Bahçelerinde limon ağacı yetiştiren bazı Çeşmeliler de, ağaçlarının üzerini bezlerle örterek buzlanmaya karşı önlem almaya çalıştılar.