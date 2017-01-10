10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tekirdağ
GÜNDEM

Tekirdağ'da 2 çocuk devlet korumasına alındı

Tekirdağ'da psikolojik tedavi gören bir kişinin okula göndermediği iki çocuğu devlet tarafından koruma altına alındı

10 Ocak 2017 Salı, 19:15:02 Güncelleme: 19:18:39 DHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 35 yaşındaki İsmigül İ.'nin okula göndermediği çocukları 10 yaşındaki Zeynep ile 8 yaşındaki Timur, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Ergeni İlçesi'nin Marmaracık Mahallesi'nde yaşayan İsmigül İ.'nin çocukları Zeynep ve Timur'u okula göndermediği ve dışarıya oyun oynamaya dahi çıkarmaması üzerine komşuları durumu Tekirdağ İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirdi.

Müdürlükten gelen ekipleri, evin çöp ev olması ve buradan çocukların alınması gerektiği yönünde karar verdi. Çocukları almaya gelen İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin evine geldiğini gören İsmigül İ., kapıyı açmadı.

Bunun üzerine ekipler, mahkemeden alınan kararla tekrar geldikleri evde kapının açılmaması üzerine durumu polis ve itfaiyeden yardım istedi. Polis yardımıyla açılarak girilen evde anne, ekiplere bir süre direndi.

Ekipler çocuklar Zeynep ve Timur'u alarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürdü. Anne İsmigül İ., Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yakalanan kapkaççıdan ilginç savunma
GÜNDEM

"Devlete çalışıyorum" diyen kapkaççı meğer...
Tekirdağ'da kimyasal madde zehirlenmesi
GÜNDEM

Tekirdağ'da kimyasal madde zehirlenmesi

Tekirdağ'da iki araç birbirine girdi: 7 yaralı
GÜNDEM

İki araç birbirine girdi: 7 yaralı
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Yanan araçtan polisin çıkardığı yaralı sürücü kaçtı
GÜNDEM

Yanan araçtan polis çıkardı arkasına bakmadan kaçtı
Tekirdağ'da 2 çocuk devlet korumasına alındı
GÜNDEM

OKULA GÖNDERİLMEYEN 2 ÇOCUĞA DEVLET KORUMASI
Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İTÜ Stadyumu'nun çatısı çöktü
GÜNDEM

İTÜ STADYUMU'NUN ÇATISI KAR YAĞIŞINA DAYANAMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il valisiyle telekonferans yaptı
GÜNDEM

ERDOĞAN 81'İYLE KONFERANS YAPTI
Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidz: Türkiye barış için en büyük çabayı gösteren ülkelerden biri
GÜNDEM

'TÜRKİYE BARIŞ İÇİN EN BÜYÜK ÇABAYI GÖSTEREN ÜLKELERDEN BİRİ'
TSK'dan hava harekatı
GÜNDEM

TSK'DAN DEAŞ HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI