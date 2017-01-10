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GÜNDEM

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede

TBBM'de CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın konuşmalarının AK Parti ve CHP milletvekillerinin arasında arbede yaşandı

10 Ocak 2017 Salı, 21:32:41 Güncelleme: 21:35:34 İHA

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Genel Kurulunda CHP grup önerisi hakkında CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay bir konuşma yaptı.

Balbay, Türkiye'de çalışan gazetecilerin çalışmayan gazetecilerden daha az olduğunu belirterek, Freedom House'un Türkiye'yi yarı özgür ülkelerden özgür olmayan ülkeler arasına aldığını belirtti. Balbay, "Kanal sayısı çok gibi görünüyor ama tek ses çıksın istiyorsunuz. Bunu başarmanız mümkün değil. 15 Temmuz günü yaşananlardan sonra medyanın önemini kavradığınızı söylediniz, Türkiye'de 15 Temmuz'un aşılmasında önemli bir unsurun medya olduğunu söylediniz" ifadelerini kullandı.

Balbay şunları kaydetti:

"Bugün bu Mecliste şu anda görüşmekte olduğumuz Anayasa değişikliği ne yazık ki aklıma Sayın Cinali Yıldırım'ın, Binali Yıldırım'ın kendisi Binali dedi de oradan söylüyorum."

Balbay'a sözlerinden dolayı AK Parti milletvekilleri itiraz ettiler. Bunun üzerine CHP milletvekilleri de ayağa kalktılar. Kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi. Aradan sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Balbay'ın Başbakan Yıldırım'a hakaret etmediğini söyledi. TBMM Başkanvekili Aydın, kimsenin kimseye hakaret etmesinin uygun olmadığını ifade etti.

Balbay, daha sonra kürsüde yaptığı konuşmada, Başbakan Yıldırım'a hakaret etmediğini belirterek, Nasrettin Hoca'dan bir örnek verdi.

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