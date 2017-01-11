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TRT binasında bomba ihbarı paniği

TRT'nin Çankaya'daki genel müdürlüğü binasına yapılan bomba ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Binadaki incelemeler sürüyor...

11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:47:01 Güncelleme: 01:56:01 İHA

TRT Genel Müdürlüğü otoparkına bomba bırakıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanlarının genel müdürlükteki incelemeleri sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Oran semtinde bulunan TRT Genel Müdürlüğünün otoparkında bomba konulduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine TRT Genel Merkezine bomba imha uzmanları, dedektör köpeklerle otoparktaki tüm araçlarda arama yaptı.

Uzman ekipler, dedektör köpeklerin yardımıyla genel müdürlükteki odalarda ve otoparkta arama çalışmalarını sürdürüyor.

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