Polis memuru Mithat Erdal'ın eşinden şok iddia

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“Mithat ölmeden birkaç gün önce emniyet müdürlüğüne giderek şu anda FETÖ’den tutuklu bulunan İlçe Emniyet Müdürü Yaşar A.’ya kazı alanında buldukları lahit mezar ile ilgili bilgi verdi” diyen Erdal, şöyle devam etti: “Ancak müdürü birkaç gün sonra ‘Burayı kontrol ettik hazine yok’ demiş.