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Polis memuru Mithat Erdal'ın eşinden şok iddia

11 Ocak 2017 Çarşamba, 03:14:54

Tarsus’ta 2012’de tarihi eser kaçakçılarını araştırırken cinayete kurban giden polis Mithat Erdal’ın eşi, 2 aydır gizlilikle yürütülen kazıyla ilgili şok bir iddia ortaya attı:

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    BEYCAN ÜÇKARDEŞ-HAKAN BULUT/GAZETE HABERTÜRK

    Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı 82 Evler Mahallesi’nde 13 Kasım 2016’da başlatılan çok gizli kazı çalışması hâlâ sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce Ankara’dan kente giden özel bir ekip, Özel Harekât polislerinin önlemleri altında çalışmalarına devam ediyor. 

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    Tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili araştırma yaparken öldürülen polis memuru Mithat Erdal’ın, 4 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı’na yazdığı dilekçeyle soruşturmanın yeniden açılmasını sağlayan eşi Sibel Erdal esrarengiz olayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. 

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     ‘MUHBİRLİK YAPIYORDU’

    Habertürk’e konuşan Erdal, definecilerle birlikte hareket ederek emniyete muhbirlik yapan eşinin ölümünün nedeninin kazıda çıktığı öne sürülen altınlar olabileceğini belirtti. 

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