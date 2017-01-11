KHK’daki ‘yurtdışı görevlendirme’ dozer operatörleri içinmiş

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, son çıkan KHK’da ‘kamu personelinin askerin yurtdışına gönderildiği ülkelere geçici olarak görevlendirilmesine’ ilişkin hükme açıklık getirdi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde hayatı yeniden canlandıracak adımlar attığını kaydeden Işık, “Cerablus, Dabık gibi yerlerde insani faaliyetleri yeniden başlatıyoruz. Temizlenen bu bölgelerde karayolları gibi altyapı işleri yapıyoruz. Burada hukuki bir boşluk vardı. KHK ile bu boşluğu kapattık. Özellikle belediyelerin iş makinelerine, dozer operatörlerine bölgede ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

‘BAŞİKA BELİRLEYİCİ DEĞİL’

Meclis’te bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bakan Işık, Irak Genelkurmay Başkanı’nı Türkiye’ye davet ettiğini belirterek, Başika Kampı konusunu ele almak istediklerini söyledi. Işık, “Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Başika, DEAŞ ile mücadele için kurulmuştur. Başika, Irak ile ilişkilerimizi belirleyecek bir konu değildir” diye konuştu.

‘KENDİ İŞİMİZİ GÖRÜRÜZ’

Bakan Işık, Suriye’de ABD’nin DEAŞ ile mücadele görüntüsü verdiğini kaydederek şöyle devam etti: “Bu konudaki samimiyetlerini ölçecek bir durumumuz yok. Ancak, Türkiye DEAŞ ile mücadele ederken neden desteklemediklerini sormaya hakkımız var. Sitem hakkımız var. Menbiç konusunda ABD ile çalışılıyor. Baktık ABD oyalıyor, kendi işimizi kendimiz görürüz.”

‘ASKERİN YÜKÜNÜ ALDIK’

FETÖ’nün kumpası veya baskısı ile ordudan veya pilotluktan uzaklaştırılanlar olduğunu kaydeden Bakan Fikri Işık, “Bu pilotların görevlerine dönebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile çalışma başlattık. Göreve dönmek isteyen pilotlar, önce incelemeden geçiyor. Şu ana kadar bin 80 pilot başvurdu ve başvurular devam ediyor” dedi.

‘TSK GÜÇLENİR’

Asker sivil ilişkilerini düzenleyen KHK’nın uyum niteliği taşıdığını vurgulayan Işık, Genelkurmay’ın birçok yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı’na verilmesi ile ilgili şunları söyledi: “Askerin asli işi, harbe hazırlık, harekât, eğitim, istihbarat ve muhabere. Bu KHK’larla askerin asli işine dönmesi sağlandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye’de olan 330’a yakın generalden yaklaşık 150’si darbeye karıştı. Bu sistematik bir sorundur, bu yanlışı düzelttik. Askerin üzerindeki yükü aldık. TSK bu yükten kurtulunca güçsüzleşmez, aksine güçlenir. TSK asıl kendi işini yaparsa güçlü olur. Bizim yaptığımız bir yerden güç alıp başka bir yere vermek değil.”

Bakan Işık, GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili de “Askeri tebabet devam edecek ancak Genelkurmay’ın hastane işletmesi görevi olmayacak” dedi.

BAŞİKA ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, önceki gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’la birlikte Başika Kampı’nda görevli askerleri ziyaret etmişti.

Volkan YANARDAĞ / GAZETE HABERTÜRK