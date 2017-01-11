Hava durumu 11.01.2017

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:50:10 | Güncelleme: 11:29:01
HABERTURK.COM
Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar uyarısı geldi. İstanbul'da ise kar yağışı perşembe günü etkisini kaybediyor
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AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı.
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Akşam saatlerine doğru hafif şekilde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde kuvvetlenerek yükseklerde karla karışık yağmur ve kar, şehir merkezinde ise sulu kar ve yağmur şeklinde görüleceği ve perşembe akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.
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İstanbul'da yağışlar bugün ve yarın devam ediyor. Yağışlar karla karışık yağmur yer yer yağmur şeklinde olacak. En yüksek sıcaklıkların 5-6 derece civarında olması bekleniyor.
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Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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Trakya'da yoğun kar yağışları bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle: Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.
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Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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Perşembe yurtta hava durumu
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Perşembe günü yağışlı sistemin doğu doğru hareket ettiği görülüyor. Daha önce kar görülen bölgelerde karla karışık yağmur ve yağmurların etkili olması bekleniyor.
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Perşembe günü de kuvvetli yağış alanları var. Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışlar yoğun kar şeklinde olacak. Karadeniz kıyılarında yağışlar etkisini devam ettirken, Akdeniz kıyılarında yağışlar kesilecek.
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Cuma günü batı kesimlerde yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.
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Doğuya doğru giden hava kütlesi görülüyor. İç kesimlerde kar şeklinde görülen yağışlar kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacak.
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Cuma yurtta hava durumu...
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İSTANBUL BUZ TUTTU Megakent, 5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Okulların üç gün tatil edildiği kentte karla kaplı ara sokaklar ve buz tutmuş kaldırımlar ile üstgeçitler vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Buzlanan yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşlar düşmemek için büyük çaba harcadı. Binalarda oluşan ve büyük tehlike oluşturan buz sarkıtlarına belediye görevlileri müdahale etmeye çalıştı.
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Bazı sarkıtların boyları bir metreyi geçti. Karla kaplanan yolları açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı.
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Görülmeye değer bir manzara oluşturan başta Büyükçekmece Gölü olmak üzere göller ve süs havuzları dondu. Megakentte yaşanan kar yağışı son 66 yılın kar kalınlığı rekorunu da beraberinde getirdi.
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Kar kalınlığı önceki gün Çatalca-Subaşı’nda 130, Hadımköy-Yassıören’de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy’de 111, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy’de 87 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı en son 1951 yılında 86 santimetre olarak ölçülmüştü.
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Genel müdürlükten alınan bilgilere göre megakentte kar yağış oranları şu şekilde sıralandı: “15 Aralık 1951’de 86 cm, 9 Mart 1987’de 80 cm ve 6 Mart 1987 yılında 60 cm.”
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Soğuk havayla bir kısmı donan Büyükçekmece Gölü üzerinde Snowkite yapan iki kişi renkli görüntüler oluşturdu.