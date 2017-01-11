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Hava durumu 11.01.2017

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:50:10 HABERTURK.COM

Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar uyarısı geldi. İstanbul'da ise kar yağışı perşembe günü etkisini kaybediyor

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    AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı. 

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    Akşam saatlerine doğru hafif şekilde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde kuvvetlenerek yükseklerde karla karışık yağmur ve kar, şehir merkezinde ise sulu kar ve yağmur şeklinde görüleceği ve perşembe akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.

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    İstanbul'da yağışlar bugün ve yarın devam ediyor. Yağışlar karla karışık yağmur yer yer yağmur şeklinde olacak. En yüksek sıcaklıkların 5-6 derece civarında olması bekleniyor. 

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