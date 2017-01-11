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İsmet Yılmaz: 96 bin 68 öğretmen ihtiyacı var

Bakan Yılmaz, mevcut öğretmen sayısının 832 bin olduğunu, 96 bin 68 öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:52:05 Güncelleme: 11:47:16 AA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ülke genelindeki 832 bin 26 öğretmen bulunduğunu, 96 bin 68 öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın öğretmen açığıyla ilgili yazılı soru önergesine yanıt veren Yılmaz, eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacının, bütçe kanunlarının verdiği yetkinin yanında Bakanlar Kurulunca tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabildiğini anımsattı.

Tahsis edilen kadroların, illerin öğretmen ihtiyacı yüzdelik oranları dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüklerine dağıtıldığını belirten Yılmaz, il milli eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarının belirlendiğini belirtti.

Yılmaz, belirlenen bu eğitim kurumlarına, ilgili yönetmelikler ve KHK çerçevesinde yapılan duyurular doğrultusunda, başvuruları kabul edilen adaylar arasından tercihleri ve KPSS puan üstünlüğü esas alınarak atamalar yapıldığını, bu atamalarla eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı eğitim kurumlarında eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından, valiliklerce ilgili mevzuatı çerçevesinde ve öncelikle öğretmen olma şartlarını taşıyanlar arasından ders ücreti karşılığında görevlendirmeler yapılmaktadır.

Bakanlığımızca 10 Ekim 2016 tarihinde sözleşmeli pozisyona 18 bin 506 öğretmenin ataması yapılmıştır. Bakanlığımızın 9 Kasım 2016 tarihli MEBBİS verilerine göre ülke genelindeki mevcut öğretmen sayısı 832 bin 26, net öğretmen ihtiyacı ise 96 bin 68'dir."

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