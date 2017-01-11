Ataköy'deki tente faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataköy 5. Kısımda bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılanların üzerine çökmesi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi.



Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken, cami imamı Adem Karabeyin de emniyet tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi. Yapılan soruşturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kişi veya kişilere dava açılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER