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Recep Tayyip Erdoğan Hidayet Türkoğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Başkanı Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:09:45 Güncelleme: 18:14:59 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı. Kabulde, TBF Başkanı Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu 15 numaralı milli takım forması ve basketbol topu hediye etti.

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