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AKPM raportörlerinden HDP'ye ziyaret

AKPM raportörleri Marianne Mikko ve Ingebjorg Godskesen ile Denetim Komisyonu Sekreteri Sylvie Affholder, HDP'ye ziyarette bulundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:34:10 Güncelleme: 18:38:28 AA

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu raportörlerini kabul etti.

AKPM raportörleri Marianne Mikko ve Ingebjorg Godskesen ile Denetim Komisyonu Sekreteri Sylvie Affholder'in HDP Grup toplantı salonundaki ziyaretinde, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da hazır bulundu.

Filiz Kerestecioğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Özellikle gerçekten demokrasi mi yoksa başka bir rejim mi tartışmalarının olduğu bir dönemde sizlerle görüşüyor olmak ve daha sonra Avrupa Konseyinde de yine parlamentoda görüşmek bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Kerestecioğlu, "Ben, sizlerin Türkiye'de demokrasi için dünyada demokrasiye örnek olabilecek ve birçok uluslararası sözleşmeyi, demokrasi metnini çıkarmış bir konseyin üyeleri olarak katkıda bulunacağınızı umut ediyorum." dedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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