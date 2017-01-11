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Kocaeli Üniversitesi'nde kavga: 38 gözaltı

Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan Öğrenci Konseyi Seçimi'nde çıkan kavga sonucu 37 kişi gözaltına alındı. Öğrenciler işlemlerin ardından serbest bırakıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:47:53 Güncelleme: 22:08:48 AA

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin ardından adayların destekçileri arasında çıkan kavga nedeniyle gözaltına alınan 38 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 41 fakülte temsilcisinin oy kullandığı seçimde, Metin Geldeş 23 oyla başkan seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından binanın dışında bekleyen, başkan adaylarını destekleyen öğrenciler arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından 38 öğrenci gözaltına alındı.

Emniyete götürülen öğrenciler, buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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