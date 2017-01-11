11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tacettin Akman
GÜNDEM

Akçakoca MHP'de yönetim kurulu istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Akçakoca İlçe Başkanı Tacettin Akman, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği teklifindeki görüş ayrılıkları nedeniyle yönetim kurulunun istifasını açıkladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:00:49 Güncelleme: 19:01:57 İHA

Akçakoca MHP İlçe Başkanı Tacettin Akman, 15 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Akman'ın yaptığı açıklamada, "Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişiklik taslağının içerik olarak ülkücü düşünceye uygun olmadığını düşünmekteyiz. Hem tabandan aldığımız tepki, hem de kendi içimize sindiremediğimiz için oy birliğiyle istifa kararı aldık. Eski genel başkan yardımcımız Sayın Atilla Kaya'nın kamuoyunca bilinen mektubunun tamamının arkasında olduğumuzu saygıyla duyururuz. Ayrıca oy kullanan milletvekillerimizin bir kez daha düşünmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bekir Bozdağ: Gizli oylama kabine girip perdeyi kapatmak demek değil
GÜNDEM

"Gizli oylama kabine girip perdeyi kapatmak demek ...
Yeni anayasa maddeleri neler?
GÜNDEM

İşte yeni anayasa maddeleri!
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi
GÜNDEM

Anayasa değişikliğinde ilk iki madde kabul edildi
Mehmet Parsak: Sadece ve sadece hükümet sistemi değişikliği
GÜNDEM

"Sadece ve sadece hükümet sistemi değişikliği"
MHP'den CHP'ye "siyasi sarhoşluk" eleştirisi
GÜNDEM

MHP'den CHP'ye "siyasi sarhoşluk" eleştirisi
Anayasa değişikliği teklifi Meclis’ten geçerse referandum geçmezse erken seçim kapıda
GÜNDEM

Meclis'ten geçerse referandum geçmezse erken seçim!
Süleyman Soylu: Çok daha derindeler
GÜNDEM

BAKAN SOYLU: ÇOK DAHA DERİNDELER
KPSS ile KYK'ya yerleşecek adaylar dikkat!
GÜNDEM

KPSS İLE KYK'YA YERLEŞECEK ADAYLAR DİKKAT!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkoğlu'nu kabul etti
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKOĞLU'NU KABUL ETTİ
Kocaeli Üniversitesi'nde kavga: 37 gözaltı
GÜNDEM

ÜNİVERSİTEDE SEÇİM KAVGASI
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'REİNA TERÖRİSTİ POLİSTEN YİNE KURTULDU' İDDİASI!
AKPM raportörlerinden HDP'ye ziyaret
GÜNDEM

AKPM RAPORTÖRLERİNDEN HDP'YE ZİYARET