Devlet Bahçeli: Teklif Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" derken Meclis'te yaşanan kavgalarla ilgili olarak "Gerilim stratejisi izleniyor, buna son verilmeli. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır" şeklinde konuştu.

Bahçeli ayrıca "MHP'ye haksızlık yapılıyor, bunu doğru bulmuyorum. Kabul ve ret lotosu oynanıyor. Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi" ifadelerini kullandı.

Fire tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum" şeklinde konuşurken Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak "Sonuç alınmadan Başika'dan geri adım olmamalı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" sözlerini sarfettiği bildirildi.