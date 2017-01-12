12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bilecik yolcu otobüsü kaza
GÜNDEM

Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bilecik'te virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu

12 Ocak 2017 Perşembe, 04:56:11 Güncelleme: 04:58:02 DHA

Bilecik'in Bozüyük İlçesinde virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada devrilen otobüste bulunan 31 kişi yaralandı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Bozüyük İlçesi Kütahya yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Edirne'ye gitmekte olan Hakkı Çoban (58) yönetimindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yan yatarak devrilen otobüste şoförle birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük ve Bilecik'teki hastanelere kaldırıldı.

ELYAF BALYALARIN ÜZERİNDEN YUVARLANDI

Yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu yerde daha önceden bir TIR'ın kaza yaptığı ve TIR'ın taşıdığı elyaf balyalarının halen kaza yerinde bulunduğu, otobüsün de bu balyaların üzerinden yuvarlandığı belirtildi. Elyaf balyaların yumuşak olması nedeniyle otobüs yolcularını koruduğu ve can kaybının olmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Astsubay beylik tabancasıyla intihar etti
GÜNDEM

Beylik tabancasıyla intihar etti
Bilecik'te yavru köpeklere işkence
GÜNDEM

Bilecik'te yavru köpeklere işkence
AK Parti Milletvekili Halil Eldemir cinsel istismar önergesini savundu
GÜNDEM

AK Partili Eldemir'den istismar önergesine savunma
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Bilecik'te kız istedi
GÜNDEM

Bakan Avcı, Bilecik'te kız istedi
Bilecik'te dinamitli defineciler yakalandı
GÜNDEM

Kayalık bölgeyi dinamitle doldurdular, vatandaşların ...
763 yıllık medrese ‘taş kanseri’ oldu
GÜNDEM

763 yıllık Selçuklu medresesi kanser oldu!
MEB’den öğrencileri üzecek karar: Kar tatiline telafi eğitimi
GÜNDEM

ÖĞRENCİLERİ ÜZECEK HABER!
763 yıllık medrese ‘taş kanseri’ oldu
GÜNDEM

763 YILLIK SELÇUKLU MEDRESESİ KANSER OLDU!
Ataköy'de gerçekleşen Camii kazasında yaşamını yitiren işadamı 1 ay sonra baba olacaktı
GÜNDEM

KARDAN DRAM!
Pendik'te eczane soygun girişimi
GÜNDEM

PENDİK'TE ECZANE SOYGUN GİRİŞİMİ
Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole uçtu
GÜNDEM

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU: 31 KİŞİ YARALANDI
Anayasa değişikliği teklifinde 5. madde kabul edildi
GÜNDEM

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNDE 5. MADDE KABUL EDİLDİ