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Pendik nöbetçi eczane gasp
GÜNDEM

Pendik'te eczane soygun girişimi

Pendik'te bulunan nöbetçi bir eczaneye gasp amacıyla gelen kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine silahla çevreye rastgele ateş ettikten sonra kaçtı

12 Ocak 2017 Perşembe, 05:14:55 Güncelleme: 05:16:16

Olay Pendik Tandoğan Caddesi'ndeki bir nöbetçi eczanede meydana geldi. Eczaneye giren kimliği henüz belirsiz bir kişi eczane sahibi Taner Doğan'dan para istedi. Doğan'ın karşı çıkması üzerine silahını çeken şüpheli sağa sola ateş ederek kaçtı. Eczane sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliğini alan polis ekipleri eczanede inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri eczanede detaylı incelemenin ardından eczanedeki kamera kayıtlarını da incelemek üzere aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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