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Kırklareli’nde komiserlerin “abisi” tutuklandı

Kırklareli’nde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda ilde görev yapan tüm komiserlerin “abisi” olan Biyoloji öğretmeni Ç.K tutuklanarak cezaevine gönderildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 07:46:18 Güncelleme: 07:47:21

Kırklareli’nde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda ilde görev yapan tüm komiserlerin “abisi” olan Biyoloji öğretmeni Ç.K. gözaltına alındı. Kendisine bağlı komiserlerle kullan at hatlı cep telefonu üzerinden haberleşen Ç.K. tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2008 ile 2016 yılları arasında FETÖ üyesi komiserlerin bağlı bulunduğu “abisini” tespit etti.

Ankara’da düzenlenen operasyonda, Kırklareli’ndeki tüm komiserlerin abiliğini yapan Biyoloji öğretmeni Ç.K. gözaltına alındı.

KULLAN AT HAT İLE HABERLEŞMİŞLER

FETÖ’ye ait FEM dershanesinde uzun yıllar Biyoloji öğretmenliği yapmış olan Ç.K.’nın FETÖ üyesi tüm komiser ve komiser yardımcılarına sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi. Haberleşmek için sorumlu bir komisere kullan at hatlı bir cep telefonu veren Ç.K.’nın örgüt merkezinden gelen tüm talimatları da komiserlere sohbet toplantılarında ulaştırdığı tespit edildi.

TAYİN OLAN KOMİSERLERİN PEŞİNİ HİÇ BIRAKMAMIŞLAR

Kırklareli’ndeki tüm komiserlere abilik yapan Ç.K.’nın tayin edilen komiserlerin peşini bırakmayarak, hangi ile tayin edilmişse o ilin abisini arayarak, tayin olan komiseri o ilin abisine zimmetlediği belirlendi.

KOMİSERLERİN ABİSİ ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Kendi aralarında kod isimlerle iletişim kuran komiser abisi öğretmen Ç.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nihat ULUDAĞ ÖZEL HABER

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