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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (12 Ocak 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 11 Ocak Çarşamba günü operasyon haberleri

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:11:11 Güncelleme: 09:20:09

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 12 Ocak Perşembe günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

BURSA'DA 16 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 muvazzaf askerden sorguları tamamlanan 16 asker adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 1,5 yıl önce Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Uludağ Kariyer Derneği isimli kuruma düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, operasyon sonucunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün dernek üzerinden devlet kurumlarına eleman sızdırdığı tespit edilmişti.

Aynı operasyonda kuruma ait el koyulan bilgisayar ve dijitallerin şifrelerinin çözülmesi sonucunda aralarında teğmen, üsteğmen ve astsubayların bulunduğu 45 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkartılmıştı. Bursa merkezli 27 ilde başlatılan operasyonda 45 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Sorguları tamamlanan 16 muvazzaf asker sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)

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