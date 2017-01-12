Pavyonda 'Tuvalete kim önce girecek' kavgası: 2 yaralı

Konya'da bir pavyonda tuvalette sıra bekleme yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Olay merkez Meram ilçesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir pavyonda dün gece saat 02.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tuvalette sıra bekleyen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Arif K. (41) bacağından, arkadaşı Yasin S. (33) karın boşluğundan yaralandı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yasin S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Zafer SAMANCI/KONYA