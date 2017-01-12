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Başbakan Binali Yıldırım Cenevre'ye gitmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin konuştu

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:04:52 Güncelleme: 22:01:34 AA

Başbakan Binali Yıldırım, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." dedi.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin altıncı maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM'ye geldi.

İktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." ifadesini kullandı.

Daha sonra Genel Kurula giren Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra Meclisteki makamına geçti.

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