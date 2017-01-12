Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ta, buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'taki cenaze töreninden Ankara'ya dönenleri taşıyan Hüseyin Zeyrek'in kullandığı 06 DB 5669 plakalı otobüs, Yozgat şehir girişindeki altgeçit yakınında buzlanma nedeniyle kayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, park halindeki traktör ve ardından 2 otomobile çarparak durabildi.

Kazada, otobüste bulunan 27 kişiden 4'ü yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılara, olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahale edildi. Yolcular, daha sonra başka otobüsle yollarına devam etti.

Öte yandan, Yozgat il sınırlarındaki karayollarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Vatandaşlar yolda kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.