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Hüseyin Müftüoğlu
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Dışişleri Bakanlığından Ege'deki 28 ada açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyecektir" ded,

12 Ocak 2017 Perşembe, 23:31:31 Güncelleme: 23:33:08 AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakan Yardımcısı Nektarios Santorinios'un Yunan parlamentosunda, Yunan hükümetinin Ege’de 28 küçük adacığa yönelik iskan ve bayındırlık planlaması yaptığı açıklamasıyla ilgili Türkiye'nin, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini vurguladı.

Yunanistan’ın Ege’deki bazı adacıkları iskana açacağı yönündeki açıklama ve haberler hakkındaki bir soruya verdiği cevapta ​Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakan Yardımcısı (Santorinios), Yunan Parlamentosunda yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Yunan hükümetinin Ege’de 28 küçük adacığa yönelik iskan ve bayındırlık planlaması yaptığına değinmiştir. Ancak, söz konusu planlamanın Ege’deki hangi adacıkları kapsadığı açıklanmamıştır."

Türkiye'nin, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğinin altını çizen Müftüoğlu, bunların hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını çeşitli kereler duyurduklarını belirtti.

Müftüoğlu, "Komşumuz Yunanistan’ın, gerek hükümetimiz, gerek kamuoyumuz nezdinde büyük hassasiyet arz eden bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz.​" ifadelerini kullandı.

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