Bursa'da eşini ve ikiz kızlarını kaybeden baba Habertürk'e konuştu
13 Ocak 2017 Cuma, 03:12:11 | Güncelleme: 03:36:59
Bir günde, hayatına anlam katan her şeyi kaybetti. Eşi, ikiz çocuklarını zehirleyerek intihar eden Mustafa Kahraman, ailesiyle yaşadığı son sabahı Habertürk'e anlattı
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UZAY KESMEN/GAZETE HABERTÜRK
Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde 3 yaşındaki ikiz çocukları Şengül Eslem ve Ecrin’i kanepede çizgi film seyrettikleri sırada doğalgaz sobasını açarak zehirledikten sonra kendini de doğalgaz borusuna asarak intihar eden Zahide Kahraman’ın eşi Mustafa Kahraman, o dehşet gününü Habertürk’e anlattı.
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Çekirge Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten 33 yaşındaki Kahraman’ı olay günü saat 16.20’de ablası aramış. Kahraman sonrasında yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlatıyor:
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‘Zahide mesaj attı, ‘Hakkınızı helal edin’ diyor’ dedi. Aradım, Zahide’m telleri açmadı. Taksiye atlayıp eve gittim. Zile bastım, açmadı
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Camı kırıp içeri girdim. Hepsine kalp masajı yaptım. İki elimle üçünü de taksiye atıp hastaneye yetiştirdim. Ama dönmediler.”
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Acılı baba şimdi o günün sabahını tekrar tekrar düşünerek, o anları tekrar tekrar yaşayarak eşinin neden ve nasıl böyle bir şey yaptığını anlamaya çalışıyor:
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“9 Ocak’ta sabah kalktım. Zahide’m bana bakıp duruyor. ‘Neden erken kalktın’ dedim. Çocukları da uyandırmış. Çocuklar, ‘Babacım kardan adam yapalım’ dedi.
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Zahide’m oturdu ama izliyordu sürekli beni. Nasıl anlamadım? Aramızda hiçbir problem yoktu. ‘Sen benim çocukluk aşkımsın biliyorsun değil mi’ dedi.
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‘Onu benim gibi sevme’ diye bir şarkı açmış. Sorduğumda, ‘Hoşuma gitti, açtım’ dedi. Evin önünde hep beraber ailece kardan adam yaptık. Zahide’mle dertleştik.
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‘İzin al, biraz kafa dağıtalım gidelim buradan’ dedi. İznimi bile aldım. Öğleyin aradım, çocukları sordum ‘Uyuyor’ dedi. Ama sesi bozuktu. Sordum, bir şey olmadığını söyledi.
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‘Kolay gelsin’ deyip kapattı. Son konuşmamız bu oldu.” Kahraman’a göre, eşinin intihar etmesi için bir gerekçe yoktu. Bu yönde bir belirti de göstermemişti.
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Acılı eş ve babanın aklında, yanıtını hiçbir zaman bulamayacağı sorular kalmış:
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“Çocuklar acaba doğalgazdan zehirlendi de dayanamadı mı Zahide? Çünkü eve çekyat aldık. Yatak odasını düzenleyecekti. Geldi, çocukları cansız gördü. Ondan sonra dayanamadı mı acaba?”