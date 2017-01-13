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Bursa'da eşini ve ikiz kızlarını kaybeden baba Habertürk'e konuştu

13 Ocak 2017 Cuma, 03:12:11

Bir günde, hayatına anlam katan her şeyi kaybetti. Eşi, ikiz çocuklarını zehirleyerek intihar eden Mustafa Kahraman, ailesiyle yaşadığı son sabahı Habertürk'e anlattı

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    UZAY KESMEN/GAZETE HABERTÜRK

    Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde 3 yaşındaki ikiz çocukları Şengül Eslem ve Ecrin’i kanepede çizgi film seyrettikleri sırada doğalgaz sobasını açarak zehirledikten sonra kendini de doğalgaz borusuna asarak intihar eden Zahide Kahraman’ın eşi Mustafa Kahraman, o dehşet gününü Habertürk’e anlattı.

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    Çekirge Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten 33 yaşındaki Kahraman’ı olay günü saat 16.20’de ablası aramış. Kahraman sonrasında yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlatıyor: 

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    ‘Zahide mesaj attı, ‘Hakkınızı helal edin’ diyor’ dedi. Aradım, Zahide’m telleri açmadı. Taksiye atlayıp eve gittim. Zile bastım, açmadı

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