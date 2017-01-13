13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HSYK
GÜNDEM

HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

HSYK 1. Dairesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 3 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi

13 Ocak 2017 Cuma, 09:14:22 Güncelleme: 09:18:11 AA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 3 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, yeni faaliyete geçirilen Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri ek ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirildi.

Kararda, söz konusu ceza mahkemelerinin, ihtisas mahkemesi olan Ankara 2, 4, 13 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin iş yoğunlukları ve ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallin talebi dikkate alınarak, daha önceki ihtisas mahkemelerine ilaveten tespit edildiği belirtildi.

HSYK 1. Dairesinin, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesi yönündeki ilgili kararı uyarınca oluşturulan ihtisas mahkemeleri, TMK kapsamındaki suçların yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2'nci kitap, 4'üncü kısmının 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan bazı belirli suçlar dolayısıyla açılacak davalara bakıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HSYK'dan darbe komisyonuna yanıt
GÜNDEM

HSYK'dan darbe komisyonuna yanıt
İzmir şehitlerini uğurluyor
GÜNDEM

Şehit Musa Can için adliyede ilk tören
CHP, Anayasa değişikliğini 35 soru ve yanıtıyla anlattı
GÜNDEM

CHP'ye göre 35 soruda yeni anayasa
İhraç edilen 233 hakim ve savcının itirazına ret
GÜNDEM

İhraç edilen 233 hakim ve savcının itirazına ret
Yargıtay Başsavcılığından HSYK teklifi
GÜNDEM

Yargıtay, HSYK teklifini Meclis'e sundu
Anayasa değişiklik teklifi görüşülüyor
GÜNDEM

Anayasa değişiklik teklifinin 11. maddesi kabul ...
Bursa'da uyuşturucu temin eden çeteye nefes kesen operasyon
GÜNDEM

AMİR 'ALLAH SİZİ KORUSUN' DEDİ, SONRASI...
İstanbul'da buzlanan yollarda yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı
GÜNDEM

İSTANBULLULARA SABAH ŞOKU
Sakarya'da derede ceset bulundu
GÜNDEM

ACI OLAY! DERE KENARINDA BULUNDU
Fırat Kalkanı'nda 41 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

41 DEAŞ'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yaşlı adam tutuklandı
GÜNDEM

ADANA'DA İĞRENÇ OLAY!
HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
GÜNDEM

HSYK'DA YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ