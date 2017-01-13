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Büşra Boz
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Uludağ'da kaybolan genç kız kurtarıldı

Fotoğraf çekmek için dün çıktığı Uludağ'da kaybolan 23 yaşındaki Büşra Boz, AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 12:36:37 Güncelleme: 13:09:46 AA

Uludağ'ın Sarıalan mevkisine giden Büşra Boz (23), fotoğraf çekmek için ormanlık alanda gezmeye başladı. Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden Boz, akşam saat 22.00 sıralarında telefonla ağabeyine kaybolduğunu bildirdi. Ağabeyine "Çabuk olun üşüyorum" mesajı atan Boz, ardından gönderdiği mesajlarından yürümeye başladığını ve kentin ışıklarını gördüğünü belirtti.
Boz'un ağabeyinin, ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.

KARLARIN ÜZERİNE İSMİNİ YAZMIŞ

Bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla yürüdüğü bölgelerde karların üzerine ismini yazan Boz, Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Süleymaniye Mahallesi'nin üst kısmında sabah 06.30 sıralarında bulundu.

Boz'un giyislerini değiştirmesini sağlayan ve sıcak yiyecek, içecek desteği veren ekipler, genç kızın bir süre sonra hiportermi (vücut sıcaklığının, 35 derecenin altına düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlık) yüzünden yürüyemeyecek duruma gelmesi üzerine helikopter istedi.

Eskişehir'den havalanan askeri helikopter, ekiplerin bulunduğu bölgeye en yakın noktaya inerek, Boz'u, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

"EKİPLER ÇOK İYİ ÇALIŞTI"

Boz'un babası Necati Boz, AA muhabirine, kızının kaybolduğunu İstanbulda'yken öğrendiğini belirterek, "Haberi alır almaz geldik. Ekipler, çok iyi çalıştılar. Herkese çok teşekkür ederiz. Kızım, sağ salim bulunduğu için mutluyuz." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 31 dakika önce
    Arama ve kurtarma ekibine ben de teşekkür ediyorum..
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