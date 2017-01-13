13 OCAK 2017
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Zeytinburnu'da olay yerinden ilk kareler

13 Ocak 2017 Cuma, 17:18:56

2 yıl önce depreme dayanıksız raporu verildiği gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılan 8 katlı bina çöktü

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