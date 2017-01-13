TBMM'de yeni önlemler

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En çok merak edilen ise cihaz testi geçerse nerede kullanılacağı... Uzmanların getirdiği metal dedektör cihazı Meclis'te ilk kez denendi. Cihaz üstünde silah taşıyanları tespit edecek. Genel kurul başta olmak üzere kritik noktalarda kapı ve duvarlara bu cihaz takılacak.