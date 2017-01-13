TBMM'de yeni önlemler

13 Ocak 2017 Cuma, 18:35:24 | Güncelleme: 19:34:00
AA
TBMM Genel Kurul Salonunda, stenografların oturduğu yerin arkasındaki boşluk, milletvekillerinin düşerek zarar görmemesi amacıyla kapatıldı. Öte yandan Silaha duyarlı cihazın ilk denemesi yapıldı
1
1|18
TBMM Genel Kurul Salonunda, stenografların oturduğu yerin arkasındaki boşluk, milletvekillerinin düşerek zarar görmemesi amacıyla kapatıldı.
2
2|18
Alınan bilgiye göre, Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde çarşamba gecesi yaşanan yumruklaşmaya kadar varan kavga ve sonrasında salonun zarar görmesi, TBMM Başkanlığının bir dizi önlem almasına neden oldu.
3
3|18
Kavga sırasında Meclis kürsüsü yerinden çıktı, kürsünün konulduğu mermer kırıldı, mikrofonlar zarar gördü ve 15'er bin avroluk iki mikrofondan birisi yerinden çıkartılarak, kavga sırasında sopa olarak kullanıldı. Kaybolan mikrofon henüz bulunamadı.
HABERİN DEVAMI
4
4|18
Salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" zarar gördü, milletvekilleri çiçekleri birbirlerine fırlattı, çiçeklerin etrafında bulunan mikrofonlar, zarar gördü ya da yerinden çıktı.
5
5|18
Genel Kurul Salonundaki zararları tespit eden Meclis Başkanlığı, bu bölümlerin tamiratını yaptı. Bu çerçevede, eski CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, iç güvenlik paketi görüşmelerinin yapıldığı 20 Şubat 2015 tarihli birleşimde düştüğü, stenografların oturduğu yerin arkasında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki boşluk, milletvekillerinin düşmemesi amacıyla ahşapla kapatıldı.
6
6|18
Zarar gören kürsü tamir edildi. Kürsünün alt kısmı yerine konuldu, ancak ses sisteminin olduğu üstteki ahşap bölüm yerine, eski ses sisteminin olduğu parça takıldı. Kürsünün monte edildiği mermer gelecek günlerde yenilenecek. Ayrıca "Atatürk çiçeği" yenilendi, etrafındaki zarar gören mikrofonlar tamir edildi.
HABERİN DEVAMI
7
7|18
SİLAHA DUYARLI CİHAZ
Meclis'te güvenliği sağlamak için yeni önlemler gündemde. Onlardan biri de hassasiyeti artırılmış metal dedektör cihazı. Silaha duyarlı cihazın ilk denemesi yapıldı
8
8|18
En çok merak edilen ise cihaz testi geçerse nerede kullanılacağı... Uzmanların getirdiği metal dedektör cihazı Meclis'te ilk kez denendi. Cihaz üstünde silah taşıyanları tespit edecek. Genel kurul başta olmak üzere kritik noktalarda kapı ve duvarlara bu cihaz takılacak.
9
9|18
Hassasiyet ayarı da yapılacak. Çünkü Meclis'te sadece vekiller yok. Polisler de var. Sürekli silah taşıdıkları için onların silahları sisteme tanımlanacak. Eğer metal dedektör testi geçerse Meclis'te kullanılmaya başlanacak.
HABERİN DEVAMI
10
10|18
Geçtiğimiz günlerde Meclis'teki anayasa değişikliği teklifinin görüşülesi sırasında milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı.