13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

TBMM'de yeni önlemler

13 Ocak 2017 Cuma, 18:35:24 AA

TBMM Genel Kurul Salonunda, stenografların oturduğu yerin arkasındaki boşluk, milletvekillerinin düşerek zarar görmemesi amacıyla kapatıldı. Öte yandan Silaha duyarlı cihazın ilk denemesi yapıldı

  • 1
    1 | 18

    TBMM Genel Kurul Salonunda, stenografların oturduğu yerin arkasındaki boşluk, milletvekillerinin düşerek zarar görmemesi amacıyla kapatıldı.

  • 2
    2 | 18

    Alınan bilgiye göre, Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde çarşamba gecesi yaşanan yumruklaşmaya kadar varan kavga ve sonrasında salonun zarar görmesi, TBMM Başkanlığının bir dizi önlem almasına neden oldu.

  • 3
    3 | 18

    Kavga sırasında Meclis kürsüsü yerinden çıktı, kürsünün konulduğu mermer kırıldı, mikrofonlar zarar gördü ve 15'er bin avroluk iki mikrofondan birisi yerinden çıkartılarak, kavga sırasında sopa olarak kullanıldı. Kaybolan mikrofon henüz bulunamadı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300