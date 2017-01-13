13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yunanistan
GÜNDEM

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakim karşısında

Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerin dördü daha hakim karşısına çıktı. Askerlerin tamamı hakkında iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin karar 23 Ocak'ta verilecek

13 Ocak 2017 Cuma, 20:02:51 Güncelleme: 20:05:38 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerin son dördünün daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 32 Ocak'a erteledi. Askerlerin tümü hakkında iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin karar 23 Ocak'ta verilecek.

Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) devam eden duruşmaların sonuncusunda darbeci askerlerden Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Feridun Çoban ve Başçavuş Mesut Fırat hakim karşısına çıktı.

Duruşma sonunda savcı, askerlerin, adil yargılanmalarına ve kötü muamele görmeyeceklerine ilişkin şüpheler nedeniyle iade edilmemelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.

Buna göre, askerlerin tamamı için karar söz konusu tarihte verilecek. Daha önce görülen iki duruşmada diğer askerler için de hakimler erteleme kararı vermişti.

Üç duruşmanın hepsinde hakim gruplarının tamamıyla aynı isimlerden oluşmadığı ve üç farklı savcının duruşmalarda yer aldığı görüldü.

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Haklarında Türkiye'ye iade edilmeleri yönünde karar verilen 3 darbeci askerin her birinin farklı duruşmalarda hakim karşısına çıkması dikkat çekti.

Yüksek Mahkemenin kararı darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dışileri Bakanlığı yetkilisi: İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız
GÜNDEM

"İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız"
Fikri Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması
GÜNDEM

Bakan Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması
Rauf Denktaş kimdir?
GÜNDEM

Rauf Denktaş'ın vefatının 5. yılı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (13 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 13 Ocak günlüğü
Dışişleri Bakanlığından Ege'deki 28 ada açıklaması
GÜNDEM

Dışişleri Bakanlığından Ege'deki 28 ada açıklaması
Selim Çoraklı: İhtilalden sonra Kenan Evren'in damadıyla bu yapı örgütlendi
GÜNDEM

Çoraklı: Üniversite sorularını beraber çaldık
Zeytinburnu'da bina çöktü! 1'i çocuk 2 ölü , 17 yaralı
GÜNDEM

ZEYTİNBURNU'DA BİNA ÇÖKTÜ! 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ , 17 YARALI
Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanını partili yapmak, parti genel başkanı seviyesine indirmektir
GÜNDEM

"CUMHURBAŞKANINI PARTİLİ YAPMAK, PARTİ GENEL BAŞKANI SEVİYESİNE İNDİRMEKTİR"
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakim karşısında
GÜNDEM

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN KRİTİK TARİH
Ortaokulda mide bulandıran taciz iddiası
GÜNDEM

ORTAOKULDA MİDE BULANDIRAN TACİZ İDDİASI
Anayasa teklifinde 9. madde kabul edildi
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNDE 9. MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM'de yeni önlemler
GÜNDEM

MECLİS'TE BİR İLK! YENİ DÖNEM...