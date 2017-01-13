Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde asansörle duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki Eyyüp Can E. Kışla Mahallesi'ndeki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada kıyafetinin sıkıştığı iddia edilen çocuk, asansörle duvar arasında sıkıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Eyyüp Can E.’nin cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.