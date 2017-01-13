İzmir'de sıcak saatler

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İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan bir kişi, polisi alarma geçirdi

13 Ocak 2017 Cuma, 21:33:49 Güncelleme: 22:26:41 AA

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna edilmesi için polis ekipleri çalışma yürütüyor.

Alınan bilgiye göre Akıncılar Mahallesi'nde oturan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkon penceresinden dışarıya ateş açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis araçlarından anonsla vatandaşlardan pencerelerden uzak durmaları, sokağa çıkmamaları istendi.

Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açtı.

Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Zanlıyı ikna etmek için polisin yaklaşık 4 saattir yürüttüğü çalışma devam ederken İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi.

 

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