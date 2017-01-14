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İki ortağın kavgası kanlı bitti

İstanbul'da iş ortağının karşılıksız fatura kesmesine sinirlenen zanlı 36 yaşındaki Serkan Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü

14 Ocak 2017 Cumartesi, 00:17:08 Güncelleme: 00:18:38 DHA

İstanbul'da reklam, film ve organizasyon işleri yapan 2 ortağın fatura kesme yüzünden tartışmaları cinayetle sonuçlandı. Şirketin ortaklarından Ömer Ç. (21), iş ortağı Serkan Ç.'yi (36) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda önceki gün meydana gelen olayda Serkan Ç. tartıştığı iş ortağı Ömer Ç. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Ömer Ç., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada iki ortağın yeni açtığı şirketin işlerinin kötü gittiği, ikilinin bu nedenle sık sık tartıştıkları tespit edildi. Cinayeti itiraf eden şüpheli Ömer Ç. öldürdüğü ortağının karşılıksız fatura kestiğini bu nedenle olay gecesi tartıştıklarını anlattı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ömer Ç. adliyeye sevk edildi.

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