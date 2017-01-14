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TBMM'de 'soykırım iddiası' gerginlik yarattı

TBMM Genel Kurulunda devam eden anayasa görüşmelerinde 'Ermeni soykırımı' iddiaları gerginliğe neden oldu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 01:56:50 Güncelleme: 02:00:48 DHA

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 11'inci maddesi görüşülürken söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Ermenilere 'soykırım' yapıldığı iddiası gerginliğe neden oldu.

Ak Parti milletvekilleri, 'soykırım' ifadesinden dolayı Garo Paylan'ın özür dilemesini istedi. Ancak Paylan konuşmasına "Bir zamanlar yüzde 40 idik. Bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki; ben bunun adına soykırım diyorum. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Adını siz koyun o zaman. Biz yok hükmündeyiz. Binde bire düşmüşüz," diye devam edince AK Partili milletvekilleri masaya vurarak protestoda bulundu.

Bazı Ak Partili milletvekilleri kürsüye doğru yaklaşırken, HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Paylan'ı kendi sıralarına götürdü. Ak partili milletvekilleri Paylan'a "Ermeni diasporasının ifadelerini kullanamazsın burada. Böyle ifade özgürlüğü olmaz. Bu ne edepsizlik, bu ne şahsiyetsizlik" diye tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.

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