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Bitlis'ten acı haber

2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:44:23 Güncelleme: 10:16:13 AA

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

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