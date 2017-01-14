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Zonguldak'ta 11 aylık bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı

Yeter Fidan, bebeğinin ağlama sesini üzerine uyandığını belirterek, "Eğer o olmasaydı uyanamazdık" dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:48:30 Güncelleme: 11:57:21 DHA

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde 5 kişilik Fidan ailesi, gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 34 yaşındaki Yeter ve 33 yaşındaki Mesut Fidan çifti, yanlarında uyuyan 11 aylık bebekleri Selen'in, gazın etkisiyle öksürüp ağlaması üzerine uyanarak çocuklarıyla birlikte ölümden döndü.

Olay, Fidan çiftinin Kırımsa Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi. Yeter ve Mesut Fidan, geçen salı akşamı sabaya kömür attıp çocukları 13 yaşındaki Sumru, 8 yaşındaki Simge ve Selen ile birlikte aynı odada uyudu. 5 kişilik aile, gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında yer yatağında anne ve babasının arasında uyuyan Selen bebek, gazın etkisiyle öksürüp ağlamaya başladı. Kızının ağlama sesi üzerine uyanan Yeter Fidan, yarı baygın halde eşini uyandırıp yatağa yığıldı. Gazdan etkilenen Mesut Fidan da yarı baygın halde güçlükle dışarıya çıkıp akrabası olan komşusunu uyandırarak yardım istedi. Anne ve çocukları, eve giren yakınları tarafından dışarı çıkarıldı. Anne, baba ve çocukları, yakınları tarafından otomobille Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. 5 kişilik aile hastanede tedaviye alındı. Fidan çifti, aynı gün; Sumru, Simge ve Selen bebek ise dün akşam tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Yeter Fidan, bebeğinin ağlama sesini üzerine uyandığını belirterek, "Eğer o olmasaydı uyanamazdık" dedi.

İşsiz olan Mesut Fidan ise "Bebeğimizin öksürme ve ağlama sesine eşim uyandı. Sonra beni uyandırdı yarı baygındı. Kusuyordu. İkimiz de öksürüyorduk. Sonra ben çıkıp komşumuzu uyandırdım. Bebeğimiz bizi kurtardı. Çocuklarıma bir şey olacak diye korktum. Allah bizi birbirimize bağışladı" dedi.

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